Płaca minimalna wyraźnie w górę od stycznia. Kolejna podwyżka już w lipcu

Wynagrodzenie minimalne wynosi od początku stycznia 2023 r. już 3490 zł brutto miesięcznie. Płaca wzrosła o 480 zł względem poprzedniego roku. Do 22,8 zł podwyższono natomiast minimalną stawkę godzinową. W tym roku dojdzie też do kolejnej podwyżki, ponieważ 1 lipca br. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z 3490 zł do 3600 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 23,5 zł. Finalnie stawki wzrosną o blisko 20 proc. rok do roku.