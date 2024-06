Płaca minimalna w 2025 r. Średni koszt zatrudnienia wzrośnie do 5500 zł

W 2025 r. średni koszt zatrudnienia pracownika, przy zapowiadanym przez rząd zwiększeniu wynagrodzenia minimalnego do 4626 zł, wzrośnie do ok. 5507 zł – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Podwyższenie płacy minimalnej o 326 zł (7,6 proc.) przełoży się także na cały szereg innych stawek i wskaźników.