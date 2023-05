Płaca minimalna w 2024 r. Pracodawcy apelują o ograniczenie do 3800 zł

Zbyt wysoka płaca minimalna może zagrozić polskiej konkurencyjności – twierdzą w nowym stanowisku Pracodawcy RP. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja postuluje zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ograniczenie w 2024 r. wzrostu płacy minimalnej do ok. 3800 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z obecnymi zapisami ustawowymi, w 2024 r. wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć w Polsce do średnio co najmniej 4250 zł (przy dwukrotnej korekcie wysokości stawek). Jak przekonują Pracodawcy RP, konieczna jest zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, by móc ograniczyć skalę podwyżki.

– Ustawa stworzona ponad 20 lat temu nie przystaje do obecnej rzeczywistości gospodarczej i prawnej i wymaga pilnej zmiany. Nadmierny wzrost płacy minimalnej w warunkach inflacji wielokrotnie powyżej celu NBP będzie w zbyt duż...