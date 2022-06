Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki

Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.

Nowe propozycje rządu zakładają podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenia minimalnego z 3010 zł do 3383 zł. Podwyżka do 3450 zł jest zaplanowana na lipiec. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych ma wzrosnąć z 19,7 zł do 22,1 zł od 1 stycznia i do 22,5 zł od 1 lipca. W efekcie poszczególne stawki wzrosłyby o 12,2-14,6 proc.

Zgłoszone przez rząd propozycje będą teraz poddane dyskusj...