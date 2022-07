Płaca minimalna w 2023 r. – podwyżka ma być przeprowadzona w dwóch etapach

W 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć od 1 stycznia do 3383 zł i od 1 lipca do 3450 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Lipcowa podwyżka będzie oznaczać wzrost o 440 zł względem obecnego roku.