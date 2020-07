Płaca minimalna w 2021 r. – rząd przychyla się do propozycji związkowców

Rząd przyjął we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Rządowa propozycja jest zgodna z wcześniejszymi postulatami NSZZ „Solidarność”. Środowisko pracodawców chciałoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.