Płaca minimalna przekroczy 4,2 tys. zł? Firmy obawiają się kłopotów

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć do przeszło 4,2 tys. zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby wzrost o ok. 1/5. Federacja Przedsiębiorców Polskich ocenia, że tak duże zwiększenie płacy minimalnej będzie problemem dla firm, szczególnie tych działających w sektorze usług, gdzie pracuje się na marżach niższych niż w handlu. Kłopoty mogą dotyczyć też realizacji zamówień publicznych.

Aktualnie płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie jeszcze do 3600 zł. Proporcjonalnie z obecnych 22,8 zł do 23,5 zł wzrośnie także minimalna stawka godzinowa.

Zgodnie z obecnymi przepisami i zasadami, z początkiem 2024 r. dojdzie do kolejnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Eksperci FPP szacują w oparciu o ustawowe mechanizmy, że stawka wzrośnie do 4254 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,8 zł. Będzie to oznaczać podwyżkę o 20 proc. rok do roku.

– Kolejna podwyżka płacy minimalnej w lipcu dla przedsiębiorców oznacza przede wszystkim kłopoty organizacyjne. Ona obciąża w jakiś sposób koszty pracy i w związku z tym możemy się liczyć w niektórych branżach, gdzie koszty pracy stanowią większość cenową, z podwyżkami cen. Co najważniejsze...