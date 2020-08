Płaca minimalna 2021 – rząd opublikował projekt rozporządzenia

Jak tłumaczą projektodawcy, w ramach Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają m.in. przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, nie osiągnięto porozumienia ws. przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. W efekcie stawki zostaną ustalone rządowym rozporządzeniem.

„W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2800 zł (co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,7 proc. oraz relację do prognozowanego na 2021 r. przeciętneg...