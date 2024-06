PKPiR krok po kroku (3) – Forma prowadzenia PKPiR. Otwieranie i zamykanie księgi

To podatnik wybiera formę prowadzenia PKPiR – może ją prowadzić elektronicznie albo w wersji papierowej. Ta możliwość zapewne wkrótce zniknie – i PKPiR będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej, pojawi się też obowiązek rutynowego przekazywania jej do organu podatkowego w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK.

W odcinku numer 3 o tym, jakie są zasady prowadzenia PKPiR w formie elektronicznej i papierowej. Omawiamy obowiązki podatnika związane z otwarciem i zamknięciem księgi. Poruszamy również kwestię zmiany formy rachunkowości i jej wpływ na obowiązki związane z otwarciem lub zamknięciem księgi.

Zacznijmy od próby odpowiedzi na pytanie – czy chcąc prowadzić PKPiR w formie papierowej możesz w tym celu kupić zeszyt A4 w kratkę, odpowiednio oznaczyć poszczególne kolumny, ponumerować strony i dokonywać w nim zapisów, czy też musisz zakupić PKPiR w formie specjalnego wzoru?

Rozporządzenie PKPiR stanowi, iż prowadzący księgę w formie papierowej mają obowiązek zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty. Dodatkowo tabela powinna mieć postać odpowiadającą postaci znajdującej się w objaśnieniach do rozporządzenia. I to jedyne przepisy odnoszące się do fizycznej postaci PKPiR w formie papierowej. Zeszyt z ponumerowanymi stronami spełni ten warunek, jeśli odpowiednio wyrysujesz kolumny – co przy pokratkowanych stronach nie powinno być skomplikowane, nie ma zatem potrzeby kupowania specjalnego druku.

...