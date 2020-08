PKB Polski zdecydowanie w dół

W II kwartale 2020 r. produkt krajowy brutto Polski (wyrównany sezonowo) zmniejszył się realnie o 8,9 proc. względem poprzedniego kwartału i o 7,9 proc. rok do roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei niewyrównany PKB spadł odpowiednio o 7,9 oraz 8,2 proc. Jak tłumaczą eksperci, statystycznie poziom PKB Polski cofnął się więc do rozmiarów notowanych w 2017 r.

– Kulminacja recesji mierzona PKB wystąpiła w II kwartale bieżącego roku, czego spodziewali się ekonomiści. Większość z nich spodziewa się w III kw. odbicia. Jednak to nie oznacza, że w Polsce nastąpi koniec recesji, tzw. recesji technicznej. To zbytnie uproszczenie. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to podejście ekonomiczne, a techniczne. Techniczny to może być uniwersytet, recesja jest realna – komentuje główny ekonomista Pracod...