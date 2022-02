PIT za 2021: Rozliczenie przychodów z najmu - ryczałt

Jedną z form opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z najmu (dzierżawy) rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-28. Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że zeznanie za 2021 rok powinieneś złożyć najpóźniej 28 lutego 2022 roku.

Na czym polega rozliczenie ryczałtem

Jedną z form opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem nie masz obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania ryczałtem na dany rok podatkowy, uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt (symbol formularza płatności PPE), a jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28.

Co jest przychodem z najmu

Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.

Uwaga: Przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. opłaty związane z lo­kalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynaj­mowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dla podatnika VAT uzyskującego przychody z najmu, przychodem jest kwota otrzymanego czynszu po pomniejszeniu o należny VAT.

Kiedy powstaje przychód z najmu

Przychód z tytułu najmu powstaje, gdy faktycznie otrzymasz lub będziesz miał postawione do dyspozycji pieniądze (wartości pieniężne) a także świadczenia w naturze.

Przedmiot opodatkowania

Podatek płacisz od przychodu (nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodu).

Jak obliczyć podatek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi:

8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz

przychodu do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Uwaga: W przypadku osiągania przychodów z najmu przez mał­żonków, kwota 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczasz i wpłacasz co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzę­du skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony), a za miesiąc grudzień (za ostatni kwartał) - przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu informujesz w zeznaniu rocznym (PIT-28), składanym za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Uzyskany przychód możesz pomniejszyć o przysługujące odliczenia, np. z ty­tułu zapłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, do­konanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych. Natomiast podatek możesz pomniejszyć o przysługujące odliczenia z tytułu zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydat­ków tych nie możesz odliczyć, jeżeli zostały już odliczone (np. zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne) od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej albo (zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne) – od podatku dochodowego.

Wpłata podatku

Podatek wpłać na swój mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy możesz sprawdzić, korzystając z generatora lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jakie zeznanie złożyć

Przychody z najmu (dzierżawy) rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-28.

Rozliczenie z małżonkiem

Uzyskiwanie przychodów z najmu (dzierżawy) nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Sprawdź, kiedy możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączysz z przychodami (dochodami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach (według skali podatkowej).