PIT za 2021: Dobrowolne składki zdrowotne można odliczyć od podatku

Podatnik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie od stycznia do lutego oraz od września do grudnia. W obu tych okresach odprowadzone zostały przez jego pracodawców składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od kwietnia do 31 lipca. podatnik zawarł umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy zapłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego?