PIT za 2020: Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

Nowa ulga to zachęta dla podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Od 2019 r. podatnik może pomniejszyć swój dochód (przychód) do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne.

Kto może skorzystać z ulgi

Podatnicy PIT, którzy opłacają:

podatek według skali podatkowej

podatek według 19% stawki podatku

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki związane z termomodernizacją tego budynku.

Co można odliczyć w ramach ulgi

Poniesione w roku podatkowym wydatki na:

materiały budowlane

urządzenia

usługi

związane z termomodernizacją budynku. Istnieje szczegółowy katalog wydatków, które podlegają odliczeniu zawarty w rozporządzeniu [1].

Wymóg ukończenia inwestycji

Warunkiem odliczenia ulgi jest zakończenie danej inwestycji w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek.

W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty uprzednio odliczone.

Przykład

Podatnik poniósł pierwszy wydatek w 2019 r. i za ten rok odliczył ulgę. Do kiedy musi zakończyć inwestycję?

Wyjaśnienie

Podatnik musi zakończyć inwestycję najpóźniej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobi, ma obowiązek zwrócić ulgę (tj. doliczyć kwoty uprzednio odliczone) poprzez powiększenie dochodu (przychodu) do opodatkowania w zeznaniu podatkowym składanym za 2022 r.

Rozwiązanie to ma zmobilizować podatników do sprawnej realizacji termomodernizacji, co przyczyni się do szybszej poprawy jakości powietrza w Polsce.

Kwota odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Dokumentowanie wydatków

Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT), który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Dofinansowanie inwestycji a prawo do odliczenia

Podatnik może odliczyć jedynie wydatki, kt&oa...