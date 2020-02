PIT za 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej

1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniły się warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wydłużony został, z 2 do 3 lat, okres, w jakim można skorzystać z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowała, że w tym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki zostały uwzględnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe również wydatków poniesionych na przebudowę (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem.