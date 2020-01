PIT za 2019. Jak ustalić kwotę wolną?

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 zł (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł) i jest ona niższa od tej obowiązującej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 zł. Wynika to ze zmiany, która weszła 1 października 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniżona została stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, że przepisy te zaczęły obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r., a które należy uwzględnić przy sporządzeniu zeznania podatkowego za 2019 r.

...