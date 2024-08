PIT: Opodatkowanie dywidendy - stawka, terminy i zeznania

Warto również zwrócić uwagę, że w myśl art. 30a ust. 6 ustawy przychodów z tytułu dywidend nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. To zatem oznacza, że podstawą opodatkowania jest w takim przypadku przychód a nie dochód.

Podmiot wypłacający dywidendę pełni w tym przypadku rolę płatnika, który ma za zadanie pobranie podatku i wpłacenie go do właściwego naczelnika US tj. ze względu na siedzibę spółki wypłacającej dywidendę.

Wskażmy również, że w myśl art. 42 ust. 1 ustawy PIT płatnik przekazuje pobrany zryczałtowany podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku (czyli wypłaty dywidendy) na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki.

Z kolei na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy PIT w terminie do końca stycznia roku następnego spółka przekazuje do urzędu skarbowego właściwego według siedziby deklarację PIT-8AR.

Natomiast z perspektywy podatnika otrzymującego dywidendę należy zwrócić uwagę na treść art. 45 ust. 3 ustawy PIT, który to stanowi, że rocznymi zeznaniami podatkowymi nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a.

To powoduje, że podatnika otrzymujący dywidendę nie ma obowiązku samodzielnego rozliczania podatku z tego tytułu. Nie wykazuje ani kwoty podatku ani wysokości przychodu w deklaracji PIT, jeżeli podatek jest pobrany przez płatnika.

Ważne

Zgodnie z art. 30a ust. 7 ustawy PIT przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Zyski niepodzielone w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytową - z wyjaśnień organów podatkowych

Pytanie

Czy Spółka, która po przekształceniu w spółkę komandytową będzie wypłacała zyski do Wspólników i pełniła rolę płatnika podatku od wypłacanych zysków na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy PIT, będzie uprawniona do niepobierania podatku, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, od zysków zatrzymanych osiągniętych w okresie funkcjonowania Spółki jako Spółki jawnej?

Z uzasadnienia

(…) Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.:

• spółki komandytowe i spółki jawne mieściły się w pojęciu „spółki niebędącej osobą prawną” z art...