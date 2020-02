PIT: Dropshipping - podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu

Intensywny rozwój Internetu pociągnął za sobą dynamiczny wzrost liczby ogólnoświatowych portali aukcyjnych, umożliwiających zakup oraz sprzedaż towarów z każdego zakątka świata. To powoduje, że coraz większa liczba podatników zaczyna zajmować się działalnością określaną mianem dropshippingu. Tego rodzaju aktywność gospodarcza opiera się na zbieraniu zamówień od klientów detalicznych, a następnie organizowaniu dostawy towaru od hurtownika, mającego najczęściej siedzibę w innym kraju.

W obrębie prawa podatkowego powyższy model logistyczny może przyjmować dwie formy. Po pierwsze: polski podatnik może występować jedynie w roli pośrednika pomiędzy ostatecznym nabywcą, a głównym dostawcą. W tej formie podatnik na żadnym etapie nie staje się właścicielem towaru, a jego rola sprowadza się jedynie do świadczenia usługi pośrednictwa. Po drugie: dropshipping może przybrać postać dostawy towaru. W takim przypadku polski przedsiębiorca staje się uczestnikiem transakcji łańcuchowej, w której najpierw jest on nabywcą towaru od hurtownika, a następnie występuje jako sprzedawca towaru wobec ostatecznego nabywcy.

Przeanalizujmy pierwszy z opisanych modeli, czyli pośrednictwo. Trzeba podkreślić, że ta forma dropshippingu jest obecnie dominująca i najbardziej popularna wśród podatników. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poprawne rozliczenie podatku (w szczególności VAT) w dużej mierze uwarunkowane jest prawidłowym ustaleniem, czy usługa pośrednictwa świadczona jest na rzecz ostatecznego nabywcy, czy też na rzecz hurtownika będącego dostawcą.

Model pośrednictwa na gruncie PIT

Nie budzi wątpliwości, że dropshipping stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak możemy przeczytać w art. 5a pkt 6 ustawy PIT działalność gospodarcza obejmuje m.in. zarobkową działalność usługową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do żadnych innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1.

Wiemy zatem, że dropshipping w tym modelu stanowi usługę. Skupmy się jednak na dokładnym wyjaśnieniu całego procesu gospodarczego. Pomoże nam to lepiej zrozumieć zasady opodatkowania świadczonej usługi podatkiem dochodowym.

Przechodząc do meritum wskażmy, że pośrednictwo handlowe z wykorzystaniem systemów internetowych polega na zbieraniu zamówień od klientów indywidualnych, pobieraniu od nich wpłat w postaci przelewów na rachunek bankowy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta zagranicznego, będącego hurtownikiem, którego siedziba najczęściej znajduje się poza granicami kraju.

Polski podatnik na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do ostatecznego nabywcy i z pominięciem polskiego przedsiębiorcy, co powoduje, że nie obejmuje on zakupionych towarów w posiadanie; nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu. W tym modelu dropshippingu podstawową rolą polskiego podatnika jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach. Szczególny jest również sposób otrzymywania płatności przez polskiego przedsiębiorcę pełniącego rolę pośrednika w transakcji. Otóż ostateczny nabywca przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek pośrednika handlowego - z kolei ten następnie przelewa te środki - potrącając należną prowizję - na rachunek bankowy dostawcy z zagranicy.

Wysokość wynagrodzenia (prowizji) jest najczęściej uzgodniona w zawartej umowie i stanowi kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną głównemu dostawcy. W konsekwencji udział polskiego przedsiębiorcy w całym procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia do dostawcy oraz przelania środków pieniężnych na rachunek dostawcy po potrąceniu należnej mu prowizji.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w tym modelu dropshippingu?

