PIT: Bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe dla pracowników oraz zleceniobiorców

Przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów zakupu biletów dla pracowników i zleceniobiorców w wysokości kwot brutto, czyli z naliczonym VAT, jeśli nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia.

Przedsiębiorczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, we wniosku o interpretację wyjaśniła, że planuje dokonywanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe, itp., np: bilety do kina, teatru, bilety na koncerty i mecze sportowe, które będzie przekazywać własnym pracownikom i zleceniobiorcom. Wydatki te będą ponoszone ze środków obrotowych firmy. Bilety nie będą stanowić elementu wynagrodzenia, do którego przedsiębiorczyni jako pracodawca byłaby zobowiązana na podstawie łączących ją z pracownikami lub zleceniobiorcami umów, porozumień albo regulaminów. Prezenty pracownicze będą wydawane z różnych okazji okolicznościowych, jak urodziny, święta oraz jako forma gratulacji z okazji zdanych egzaminów zawodowych, itp. Przekazywanie prezentów pracowniczych będzie miało na celu docenienie pracowników i zleceniobiorców, zwiększenie ich zaangażowania w wykonywane obowiązki, wzmocnienia więzi z miejscem pracy i generalne zadowolenie z bycia częścią struktury organizacyjnej zakładu pracy. W konsekwencji przedsiębiorczyni liczy, że zwiększy to wyniki pracowników i zleceniobiorców wykonujących powierzone im zadania oraz spowoduje, że silniej zwiążą się z miejscem pracy i będą skłonni pozostać w miejscu pracy dłużej. Wartość brutto (cena netto wraz z nieodliczonym podatkiem VAT) wydawanych biletów będzie doliczana do wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, co oznacza, że będzie ona podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Przedsiębiorczyni chciała wiedzieć, czy będzie mogła uznać za koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

w przypadku zakupu biletów dla pracowników/zleceniobiorców cenę brutto biletów, tj. cenę netto wraz z nieodliczonym podatkiem od towarów i usług,

w przypadku zakupu biletów dla kontrahentów, a następnie przeznaczenia ich pracownikom/zleceniobiorcom, cenę netto (tj. pomniejszoną o odliczony podatek od towarów i usług) oraz następczo naliczony podatek od towarów i usług, który będzie należny w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług (przekazaniem biletów) na cele osobiste pracowników i zleceniobiorców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Należy zauważyć, że uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik...