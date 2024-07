PIT-36 z małżonkiem a składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Przedsiębiorca spełniający warunki, o których mowa art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, korzystający z preferencyjnego opodatkowania wspólnych dochodów, ustala kwotę należnego podatku dochodowego, do której jest odnoszona składka zdrowotna jako 50% kwoty należnego podatku wykazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Natomiast składka zdrowotna powinna być odnoszona do wysokości należnego podatku wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym bez względu na to, że dana osoba oprócz dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwała dochody z innych źródeł.