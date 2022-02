PIT-28 za 2021 należy złożyć do końca lutego

Przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28/PIT-28S. Masz na to czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. PIT-28/PIT-28S za 2021 r. należy więc złożyć do 28 lutego 2022 r.