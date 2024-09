PIP: Usuwanie skutków powodzi usprawiedliwia nieobecność w pracy

Klęski żywiołowe zakłócają normalny tryb funkcjonowania firm, społeczności lokalnych i pracowników. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy określające zasady wykonywania pracy przez osoby zatrudnione na zalanych terenach. - W związku z nadzwyczajną sytuacją na terenach objętych powodzią apeluję do pracodawców, by niezależnie od treści przepisów ustawy powodziowej i prawa pracy, w relacji z pracownikami byli elastyczni i z empatią podchodzili do ich potrzeb czy nieobecności w pracy w trudnych dniach – mówi Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy.