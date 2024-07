PIP: Sygnaliści - prawa i obowiązki

Poznaj nowe przepisy prawne obowiązujące od 25 września 2024 r. KIM JEST SYGNALISTA I CO MOŻE ZGŁOSIĆ? Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniuprawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Informacja o naruszeniu prawa to informacja, w tymuzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lubprawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lubinnych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym,z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacjadotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.