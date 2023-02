PIP o zmianach w urlopach rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych

1) W zakresie urlopu ojcowskiego (art. 1823 § 1 pkt 2 k.p.) pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (a nie jak dotychczas nie dłużej niż do ukończenia 7 lub 10 roku życia).

2) W zakresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 k.p.) nastąpiła zmiana w zakresie wieku dziecka (art. 183 § 11 k.p.). Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, nabywa prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w dotychczasowym wymiarze – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (a nie jak dotychczas - nie dłużej niż do ukończenia 7 lub 10 roku życia). Wiek dziecka w przypadku pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej pozostaje bez zmian (7 lub 10 rok życia).

Określono również termin na złożenie wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 § 6 k.p.). Zostanie on udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie 7 dni od dnia: odpowiednio przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (obecne przepisy nie określają terminu na złożenie wniosku o taki urlop). Urlop rozpocznie się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie pó...