PIP: Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, pracownicy-rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 43 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (9 tygodni tego urlopu jest wyłącznym i niezbywalnym uprawnieniem jednego z rodziców). Pracownik ma możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, udzielającego tego urlopu, zgodnie z art. 1821e Kodeksu pracy, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku url...