PIP chce kontrolować bez upoważnienia

Obecnie ok. 30 proc. działalności inspektora pracy to czynności kontrolne, podczas gdy pozostałe 70 proc. to biurokracja – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy, która liczy na uproszczenie i ujednolicenie procedur kontrolnych. Zmiany w tym obszarze przewiduje przygotowany przez sejmową komisję ds. petycji projekt nowelizacji.