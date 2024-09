Pies będący reklamą nie może być jednak kosztem firmy

Wydatki na zakup i utrzymanie psa nie wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy związanej ze szkoleniami i należy przypuszczać, że służą realizacji potrzeb osobistych, a ich ewentualne przyczynienie się do powstania przychodu jest czysto teoretyczne. Wobec tego nie można stwierdzić, że skutkują one generowaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym stanowią koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Szef KAS, zmieniając tym samym interpretację indywidualną Dyrektora KIS.

Z treści wniosku o interpretację wynika, że spółka ma w planach świadczenie usługi edukacyjnej tzw. mentoringu w zakresie programowania, optymalizacji procesów/konsultingu internetowego, polegającego na uświadamianiu istotności wykorzystania technologii w biznesie oraz na nauczaniu wykorzystania i czerpania korzyści z technologii. Celem zachęcenia potencjalnych klientów do udziału w kursach, planuje wykorzystać wizerunek psa. Jego zdjęcia, zamieszczane w materiałach promocyjnych, mają uatrakcyjniać ofertę edukacyjną z zakresu programowania, a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż usług i przychód spółki, co w ocenie spółki uzasadnia zaliczenie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem psa do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.158.2023.2.PK uznał powyższe stanowisko spółki za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził jednak, że ww. interpretacja indywidualna jest nieprawidłowa, ponieważ w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT zostały niewłaściwie ocenione wydatki na zakup i utrzymanie psa.

Jak wskazał Szef KAS:

Skoro...