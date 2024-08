Pierwsze unijne rozporządzenie dotyczące stosowania AI

1 sierpnia 2024 roku w życie wszedł Akt o AI - pierwsza w skali świata kompleksowa regulacja prawna dla systemów i modeli sztucznej inteligencji. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i zgodności z wartościami europejskimi w rozwoju i stosowaniu AI. Akt ma formę rozporządzenia, co oznacza, że jego przepisy obowiązują bezpośrednio w całej Unii.

Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Regulacja bazuje na podejściu opartym o ryzyko, uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy AI od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom. Więcej na temat Aktu przeczytasz w artykule ze stanowiskiem Polski dot. Przyjęcia rozporządzenia oraz na portalu sztucznej inteligencji.

– Wprowadzenie Aktu o AI to przełomowy krok w kierunku odpowiedzialnego i etycznego rozwoju technologii na którego wdrożenie przygotowywaliśmy się już od początku roku. Ta pierwsza w skali świata kompleksowa regulacja prawna dla systemów i modeli sztucznej inteligencji stanowi nie tylko fundament dla innowacji, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka w obliczu szybko rozwijającej się technologii – powiedział wiceminister Dariusz Standerski.

Implementacja przepisów rozporządzenia do polskiego prawa

Prace nad dostosowaniem polskiego prawa do przepisów Aktu AI w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęły się już na początku roku, po tym, jak 13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie, 02 kwietnia 2024 roku ogłoszone zostały pierwsze konsultacje, podczas których została uzyskana wstępna opinia interesariuszy sektora AI dotycząca kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego.

Wdrożenie w Polsce

Ze względu na regulowaną materię kluczowe elementy Aktu o AI, będą wprowadzane stopniowo. Co do zasady, przepisy Aktu będą obowiązywać po upływie 24 miesięcy od jego ogłoszenia, jednak w przypadku części przepisów te terminy to kolejno 6, 12 i 36 miesięcy.

Już w lutym 2025 r. mocy nabiorą przepisy zakazujące stosowania w całej Unii szczególnie niebezpiecznych systemów AI.

Następnie, w sierpniu 2025 r. w życie wejdą przepisy kluczowe dla nadzoru nad sztuczną inteligencją dotyczące m.in. określenia organu nadzoru rynku i organu notyfikującego, modeli AI ogólnego przeznaczenia, jak również te dotyczące kar za naruszenia Aktu.

Jako ostatnie zaczną obowiązywać przepisy, które odnoszą się do systemów AI wysokiego ryzyka oraz związanych z nimi obowiązków. Ich wejście w życie nastąpi w sierpniu 2026 r. oraz, w przypadku niektórych systemów wysokiego ryzyka będących elementem produktów podlegających osobnym normom, w sierpniu 2027 r.

– Akt o szt...