PFRON: Zmiana przepisów dot. przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundacja składek ZUS/KRUS

W okresie od 3.08.2024 r. do 30.09.2024 r. obowiązują dwa różne przepisy, które wyznaczają inną datę utraty ważności przedłużanych orzeczeń: pierwszy - orzeczenie zachowuje ważność do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne, drugi - orzeczenie jest ważne do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia. Obowiązuje też przepis przejściowy. Jak powiązać te przepisy w praktyce? - wyjaśnia Departament ds. Rynku Pracy.

1. Przepis obowiązujący do 30.09.2024 r. [przypis 1]

Orzeczenia wydane przez miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, które traciły ważność w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 29 września 2024 r., zachowują ważność do 30 września 2024 r. Przedłużenie ważności nie może trwać jednak dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Aby zastosować ten przepis osoba posiadająca orzeczenie, które miało wygasnąć we wskazanych powyżej terminach, nie musiała złożyć wniosku o wydanie nowego orzeczenia.

2. Przepis obowiązujący od 3.08.2024 r. [przypis 2]

Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności jest złożony w okresie ważności orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia. Przedłużenie ważności nie może trwać jednak dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca, następującego po dacie określającej ważność orzeczenia.

Jak powiązać te przepisy w praktyce?

W okresie od 3.08.2024 r. do 30.09.2024 r. obowiązują dwa różne przepisy, które wyznaczają inną datę utraty ważności przedłużanych orzeczeń:

według przepisu opisanego w punkcie pierwszym - orzeczenie zachowuje ważność do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne,

o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, według przepisu opisanego w punkcie drugim - orzeczenie jest ważne do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia.

Obowiązuje też przepis [przypis 3], który stanowi, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (przed 3.08.2024 r.), które dotyczą postępowań o ustalenie niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, stosuje się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Dlatego:

dla orzeczeń wydanych do dnia 2 sierpnia 2024 r. przez miejskie lub powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (które nie zostały zaskarżone) -ważność orzeczeń poprzedzających te orzeczenia wygaśnie w dniu, w którym nowe orzeczenie stało się ostateczne;

dla orzeczeń wydanych od dnia 3 sierpnia 2024 r. przez miejskie lub powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (które nie zostały zaskarżone) – ważność orzeczeń poprzedzających te orzeczenia wygaśnie w dniu wydania tych nowych orzeczeń, które w związku z niewniesieniem odwołania staną się ostateczne.

Jeśli od orzeczenia miejskiego lub powiatowego zespołu będzie wniesione odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, to skutek w wyznaczaniu daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia dla obu przepisów będzie taki sam. W takiej sytuacji poprzednie orzeczenie może być przedłużone do dnia wydania orzeczenia przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności [przypis 4], ponieważ orzeczenie to jest ostateczne w dniu jego wydania. Nie ma też znaczenia, czy orzeczenie wojewódzkiego zespołu będzie wydane przed we...