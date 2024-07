Parkowanie pod domem wyklucza pełne odliczenie VAT - fiskus nie ustępuje

Mimo, że przedsiębiorca zamierza prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to jednak parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, zdaniem Dyrektora KIS, powoduje bezpośrednią dostępność samochodu na potrzeby prywatne i stwarza możliwości użycia go do celów prywatnych. Użycie samochodu do celów osobistych uznaje się za wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Planuje dodatkowo rozszerzenie działalności o wynajem samochodu na uroczystości ślubne, w związku z czym chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, będący pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest prowadzona w lokalu, który jest jednocześnie jego miejscem zamieszkania, wydzielił w nim pomieszczenia na potrzeby działalności. Przedsiębiorca posiada wyznaczone miejsce parkingowe w budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczone wyłącznie dla samochodu służbowego. Wyklucza jakikolwiek użytek prywatny samochodu i dołoży wszelkich starań do wyeliminowania możliwości takiego. Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, jako źródło dodatkowego przychodu oraz środek transportu w ramach świadczonych usług informatycznych.

Przedsiębiorca zaznaczył, że do ww. samochodu planuje stworzyć odpowiedni regulamin zabraniający użytkowania go do celów prywatnych i precyzujący dopuszczalne sposoby użycia samochodu wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wykluczenie użytku prywatnego będzie dodatkowo potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu, rejestrującą każdy przejazd, cel podróży oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto, posiada drugi samochód niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, który wykorzystuje do celów prywatnych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy będzie spełniał warunki upoważniające go do złożenia deklaracji VAT-26 i odliczania od wydatków związanych z eksploatacją samochodu 100% podatku VAT. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. W wydanej interpretacji stwierdził:

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje na istnienie dwóch grup pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W pierwszej grupie mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie z reguły do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy). Z tych też względów - dla celów pełnego odliczania VAT - fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych.

W konsekwencji, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,

wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W drugiej grupie pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej mieszcz...