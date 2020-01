Paragony mogą być szkodliwe dla zdrowia

Bisfenol A (BPA) od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje a mimo to jest powszechnie stosowany także w sprzęcie elektronicznym, części opakowań na żywność i napoje, soczewkach kontaktowych, plombach dentystycznych, czy właśnie paragonach fiskalnych. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania BPA w papierze termicznym w UE (używanym także do drukowania paragonów) w kierunku całkowitego zakazu. Tymczasem - zdaniem związkowców - "stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności a jego przenikalność przez skórę wynosi aż 46%", przez co - jak podkreślają - na największe ryzyko wpływu BPA na zdrowie narażeni są kasjerzy w marketach.

Interpelacja nr 9 do ministra klimatu, ministra zdrowia w sprawie stosowania toksycznego bisfenolu A w drukowaniu paragonów fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze!

NSZZ "Solidarność" zleciła przebadanie paragonów po kątem obecności szkodliwego bisfenolu A w paragonach wydawanych w ośmiu działających w Polsce sieciach handlowych. Pilotażowa ekspertyza została zlecona firmie DetoxED, związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską. Badania wykazały, że tylko jedna na osiem przebadanych sieci handlowych nie stosowała bisfenolu A w paragonach.

Bisfenol A (BPA) jest powszechnie obecnym związkiem endokrynnie czynnym, który ma właściwości naśladowania żeńskich hormonów płciowych - estrogenów. Stałe narażenie na tę substancję może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu czy nowotwory (rak piersi, rak prostaty).

Substancja od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje a mimo to jest powszechnie stosowana także w sprzęcie elektronicznym, części opakowań na żywność i napoje, soczewkach kontaktowych, plombach dentystycznych, czy właśnie paragonach fiskalnych. Zastrzeżenia wobec powszechnego użycia bisfenolu A ma także Europejska Agencja Chemikaliów, która potwierdza, że bisfenol A jest substancją sklasyfikowaną w Unii Europejskiej jako "wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji". Z tego względu od marca 2018 r. wszyscy producenci, importerzy i dostawcy BPA muszą specjalnie znakować mieszanki zawierające bisfenol A. Co więcej, w grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania BPA w papierze termicznym w UE (używanym także do drukowania paragonów) w kierunku całkowitego zakazu.

Tymczasem - zdaniem związkowców - "stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności a jego przenikalność przez skórę wynosi aż 46%", przez co - jak podkreślają - na największe ryzyko wpływu BPA na zdrowie narażeni są kasjerzy w marketach.

W interpelacji wykorzystano informacje zawarte w artykule „Paragony z bisfenolem A. "Solidarność" zleciła badania w sieciach handlowych i domaga się reakcji rządu” opublikowanym dnia 28 października br. na portalu Gazeta.pl Next.

Biorąc pod uwagę powyższe kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

Jakie konkretnie działania mające na celu ograniczenie - a z czasem całkowite zaprzestanie - stosowania szkodliwego bisfenolu A podjęło dotychczas ministerstwo? W jaki sposób ministerstwo kontroluje czy producenci, importerzy i dostawcy BPA znakują mieszanki zawierające bisfenol A? W jakim terminie w Polsce zostanie zakazane stosowanie bisfenolu A w wydruku paragonów? Jakie działania podejmuje lub podejmie ministerstwo w celu ograniczenia - a z czasem całkowitego zaprzestania - stosowania szkodliwego bisfenolu A? W jakim terminie w Polsce zostanie całkowicie zakazane stosowanie szkodliwego bisfenolu A?

Poseł Agnieszka Pomaska

15 listopada 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9 w sprawie stosowania toksycznego...