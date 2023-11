Paragony fiskalne z błędną stawką VAT. Czy można skorygować?

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że w miesiącu kwietniu i do połowy maja 2023 roku błędnie ewidencjonował na jednej z posiadanych kas rejestrujących sprzedaż usług pogrzebowych stosując stawkę 23% zamiast 8% VAT. Błąd ten nie był wychwycony od razu i ewidencja sprzedaży za wskazane okresy na kasie fiskalnej jest błędna. Pomimo zaistnienia tych błędów na paragonach fiskalnych, prawidłowo wystawiał do każdej sprzedaży fakturę na żądanie nabywców ze stawką 8%. Paragon dokumentujący taką sprzedaż jest dołączony do egzemplarza faktury pozostającego w dokumentacji sprzedawcy. Ponadto, w plikach JPK_VAT z deklaracją podatkową za miesiąc kwiecień i maj 2023 r. wykazał podatek w prawidłowej wysokości, ponieważ błąd zauważył przed ich sporządzeniem. Przedsiębiorca wykazał również opisane omyłki w prowadzonej ewidencji korekt.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy miał prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku VAT z 23% na 8% poprzez zapisy w odrębnej ewidencji. Jego zdaniem, z uwagi na to, że do każdego paragonu jest wystawiona faktura z 8% stawką i kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto zgodną z ustaleniami z klientem korekta podatku w odrębnej ewidencji za miesiąc kwiecień i maj 2023 r., poprawiająca błąd serwisanta i wprowadzająca prawidłową 8% stawkę i kwotę podatku VAT, jest właściwym rozwiązaniem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Wprawdzie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej pomyłki, jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego sta...