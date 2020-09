Paragon z NIP do 450 zł wciąż z wątpliwościami - Rzecznik MŚP pyta, MF odpowiada

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Minister Finansów wyjaśnił, że w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury. Natomiast w wypadku popełnienia pomyłki w numerze NIP należy wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły liczne wnioski przedsiębiorców, którzy wskazali na problemy związane z obowiązkiem umieszczania numeru NIP na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury, wprowadzonym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Przedsiębiorcy wskazali na trudności, jakie wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów, w tym w szczególności na daleko idącą dotkliwość konsekwencji w wypadku popełnienia pomyłki przy podawaniu numeru NIP oraz na utrudnienia związane z prowadzeniem ewidencji elektronicznej w wypadku uznania paragonu z numerem NIP za tak zwaną fakturę uproszczoną. Mając na uwadze powyższe bariery i utrudnienia dla przedsiębiorców, pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP skierował wystąpienie w tej sprawie do Ministra Finansów.

W odpowiedzi, Minister Finansów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2020 r. wyjaśnił:

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana pismo z 5 czerwca 2020 r. (doręczone w dniu 12 czerwca 2020 r.) znak: WPL.207.2020.JJ w sprawie wpływających do Biura Rzecznika MŚP wniosków przedsiębiorców, w których wnioskodawcy wskazują dalsze problemy związane z wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1, obowiązkiem umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Od dnia wejścia w życie art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2, tj. od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT (por. art. 106h ust. 4 w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 3), paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W przypadku takich paragonów (z numerem NIP nabywcy), brak jest uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą” fakturą.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że 13 lipca 2010 r. przyjęto dyrektywę Rady 2010/45/UE zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania3, która wprowadza w art. 220a i art. 226b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej4 pojęcie „faktura uproszczona” oraz nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek umożliwienia podatnikom z dniem 1 stycznia 2013 r. wystawiania takich faktur, m.in. w sytuacji gdy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w dyrektywie).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis przewidujący możliwość wystawiania faktur uproszczonych oraz określający przesłanki warunkujące korzystanie z tej możliwości5. Obecnie regulacje uznające paragon fiskalny za fakturę uproszczoną nie zmieniły się i zawarte są w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Ustosunkowując się dalej do opisanych przez Pana problemów, jakie wiążą się ze stosowaniem powyższych przepisów, w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”6. W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Natomiast co do ewentualnej pomyłki ze strony kupującego lub sprzedającego w zakresie umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym wskazać należy, że w zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia do: