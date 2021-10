Paragon po wystawieniu e-faktury można zniszczyć

W rozpatrywanej sprawie, zgodnie z regulaminem sprzedaży, każdy z klientów spółki wyraża żądanie wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego i doręczenia mu tej faktury poprzez konto klienta (konto internetowe). Każda z faktur wystawionych przez spółkę do paragonu fiskalnego posiada referencję do paragonu (poprzez numer zamówienia) i jest możliwość powiązania tej faktury z paragonem wystawionym przez spółkę (poprzez numer zamówienia). Faktury wystawione przez spółkę i doręczone klientom będą przechowywane w formie elektronicznej (zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej) w podziale na okresy rozliczeniowe z każdorazową możliwością wydrukowania tych faktur na żądanie klienta czy organów skarbowych. Paragon (informacje o paragonie), jak również pozostałe dokumenty i informacje dotyczące sprzedaży fiskalnej (raporty okresowe) będą przechowywane w pamięci kasy rejestrującej (kasa z elektronicznym zapisem kopii).

Zamiarem spółki jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż do klientów, do których zostały wystawione faktury VAT (przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej), będą niszczone (tj. ich wydruki będą niszczone), zaś kopia tych paragonów (oraz innych dokumentów fiskalnych) będzie przechowywane w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Wątpliwości spółki dotyczą tego, czy taka praktyka jest dopuszczalna na gruncie przepisów ustawy o VAT. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Art. 106g ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych ...