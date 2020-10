Pandemia wyraźnie wpływa na decyzje finansowe Polaków

Aktualnie średnie oprocentowanie lokat spadło już poniżej 0,3 proc. W połączeniu z wciąż stosunkowo wysoką inflacją na poziomie ok. 3 proc. oznacza to realną utratą wartości gromadzonych na lokatach oszczędności. Okazuje się, że między lutym a sierpniem 2020 r. Polacy wycofali z depozytów terminowych przeszło 64 mld zł. Suma to stanowiła ok. 20 proc. ogółu trzymanych w depozytach środków.

– Paradoksalnie rynek finansowy w czasie pandemii został pobudzony. Zatem tzw. dosypywanie pieniędzy, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce, pobud...