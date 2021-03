Pandemia pogarsza sytuację kobiet na rynku pracy

Efekty pandemii koronawirusa będą odczuwalne na rynku pracy bardziej przez kobiety niż mężczyzn – wynika z nowego raportu pn. „Women in Work Index. The impact of COVID-19 on women in work”, który przygotowała firma doradcza PwC. Główną przyczyną jest to, że w sektorach najbardziej poszkodowanych większość zatrudnionych stanowią kobiety.