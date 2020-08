Pandemia osłabi realizację PPK? Branża postuluje zwiększenie ulg podatkowych

W ramach pierwszego etapu wdrażania PPK do systemu przystąpiło 39 proc. pracowników dużych firm. W przypadku osób do 50. roku życia wskaźnik partycypacji wyniósł ok. 50 proc. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oceniają, że odsetek ten mógłby być wyższy. Problemy rodzi przede wszystkim brak zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego, a perspektywy pogorszyć może dodatkowo sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa.

– Liczyliśmy na to, że partycypacja w pierwszym etapie progr...