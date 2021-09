Pandemia koronawirusa wyraźnie zwiększyła niepewność gospodarczą

W efekcie pandemii koronawirusa doszło do wyraźnego wzrostu niepewności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w efekcie kryzysu odsetek firm postrzegających brak pewności jako barierę dla biznesu wzrósł z 30 proc. do ok. 70 proc. Przedsiębiorcy mają też problemy z absencjami pracowników, a w szczytowym okresie pandemii absencja dotyczyła blisko 2 mln osób.