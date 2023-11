Pandemia bez wpływu na bieg przedawnienia zobowiązań podatkowych

Korzystny dla przedsiębiorcy wyrok WSA w Warszawie uwzględniający stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w kwestii warunków niezbędnych do wywołania skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek przedsiębiorcy, któremu organy podatkowe określiły wysokość zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe z lat 2016 – 2017. Decyzje organu I i II instancji były wydane po upływie 5 – letniego terminu przedawnienia zobowiązań za rok 2016 (od stycznia do listopada). W uzasadnieniu wydanej w sprawie decyzji odwoławczy organ podatkowy powołał się okoliczność zawieszenia biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Według oceny organu, z przepisów tych wynikało, że termin przedawnienia uległ zawieszeniu na okres 71 dni. Organ powołał się też na zawieszenie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego, które to postępowanie zostało umorzone przez prokuratora na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, z uwagi brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

Rzecznik wstąpił do postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i przedstawił stanow...