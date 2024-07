Paliwa z niższymi stawkami VAT i akcyzy? Do Sejmu trafił nowy projekt

W okresie od 1 sierpnia 2024 do 31 marca 2025 r. stawki VAT i akcyzy na niektóre produkty energetyczne miałyby zostać tymczasowo obniżone – zmiany przewiduje poselski projekt nowelizacji, który skierowali do Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano obniżkę opodatkowania benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów oraz gazów przeznaczonych do napędu silników.