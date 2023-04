Pakiet SLIM VAT 3 uchwalony przez Sejm – co zawiera?

Pakiet Slim VAT 3 został uchwalony przez Sejm. Zawiera między innymi zwiększenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro – to znacząco zwiększy liczbę podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej rozliczania VAT. Ustawa trafiła obecnie do Senatu, zatem mogą pojawić się w niej jeszcze jakieś zmiany. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1.07.2023 r.