Pakiet Fit for 55 będzie dodatkowo zaostrzony?

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli reformę systemu handlu emisjami CO2 w ramach pakietu Fit for 55. Wśród przegłosowanych zmian znalazły się m.in. szybsze wycofanie z rynku uprawnień do emisji (ETS), przyspieszenie i rozszerzenie nowego systemu handlu prawami do emisji CO2 (ETS2) oraz zmiany w mechanizmie CBAM. Efektem szykowanych modyfikacji ma być przyspieszenie dekarbonizacji unijnych gospodarek.