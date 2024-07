Oszuści podszywają się pod pracowników skarbówki

Oszuści próbują wyłudzać pieniądze, dzwoniąc do podatników i podszywając się pod pracowników urzędów skarbowych – ostrzega resort finansów. Z napływających do ministerstwa sygnałów wynika, że schemat działania opiera się na próbach manipulacji i namawianiu do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. Resort finansów zachęca do zgłaszania takich incydentów przy użyciu platformy CERT.