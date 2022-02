Ostatni dzień na wybór formy opodatkowania działalności

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej w styczniu 2022 r., mają czas do 20 lutego 2022 r. na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT (skala podatkowa, tzw. liniówka lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Z uwagi na to, że w 2022 r. dzień 20 lutego przypada na niedzielę, to zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej termin ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, tj. poniedziałek 21 lutego. Decyzja ta jest istotna, gdyż wpływa m.in. na rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych, sposób obliczania zaliczek na podatek PIT oraz na ich wysokość.