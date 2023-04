Osobiste stawiennictwo w organach podatkowych ma zostać ograniczone

Do Ordynacji podatkowej i prawa administracyjnego wprowadzone mają zostać generalne zasady przewidujące, że wezwania do składania wyjaśnień w formie papierowej lub elektronicznej będą mieć pierwszeństwo przed wezwaniami do osobistego stawiennictwa. Zmiany przewiduje projekt nowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, który w ostatnich dniach trafił do konsultacji. Zgodnie z projektem większość nowych przepisów miałaby wejść w życie z początkiem 2024 r.