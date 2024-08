Orzecznictwo: Jeszcze o samochodzie parkowanym pod domem i 100% odliczeniu podatku VAT

Kilka dni temu omawialiśmy interpretację, w której odmówiono przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT w 100%. Powodem był fakt, że przedsiębiorca miał zamiar parkować samochód pod domem, a jak stwierdził autor interpretacji: Mimo, że przedsiębiorca zamierza prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to jednak parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, powoduje bezpośrednią dostępność samochodu na potrzeby prywatne i stwarza możliwości użycia go do celów prywatnych.

Jest to kolejna z serii interpretacji przywołujących taki argument, a cały czas pojawiają się kolejne. Mamy zatem utrwalającą się linię interpretacyjną, w której już samą możliwość naruszenia traktuje się jak naruszenie.

To urzędnicy. A co na to sądy?

Samochód parkowany pod domem w orzecznictwie

Sądy mają najczęściej inne zdanie niż fiskus i zapewne kwestią czasu jest zmiana linii interpretacyjnej. Niestety – przedsiębiorcom na razie pozostaje tylko droga sądowa.

Niedawno, bo 18 czerwca 2024 r. został wydany wyrok WSA (nieprawomocny) sygn. akt I SA/Po 189/24. Mimo, iż wyrok jest nieprawomocny publikujemy tu wyciąg z uzasadnienia, zawiera bowiem wiele odniesień do prawomocnych już wyroków, których uzasadnienia mogą pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o wejściu w spór sądowy z administracją podatkową.

Wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 189/24 – z uzasadnienia

(skróty i wytłuszczenia red.)

(…)

Przepisy u.p.t.u. nie określają sposobu w jaki podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w niej pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów lub zarządzeń, wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie (por. wyroki WSA w Poznaniu z 16 lipca 2015 r. I SA/Po 1203/14; wyrok WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r. I SA/Kr 1834/14 oraz wyrok WSA w Łodzi z 17 listopada 2015 r. I SA/Łd 880/15).

Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.

Z perspektywy art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. wykluczenie (wyeliminowanie) użycia pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy więc postrzegać jako ustalenie i wprowadzenie takich mechanizmów i zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika (por. wyrok WSA w Szczecinie z 3 grudnia 2015 r. I SA/Sz 1089/15).

W zaskarżonej interpretacji organ przyjął, że podjęte przez wnioskodawcę działania, wykluczające użycie samochodów służbowych przez pracowników do celów innych niż działalność gospodarcza, tj. uchwalenie regulaminu, do którego przestrzegania są zobowiązani pracownicy, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czy monitoring za pośrednictwem GPS, nie potwierdzają obiektywnie, że samochody służbowe o których mowa we wniosku, będą wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, bez możliwości ich użycia do celów prywatnych, w sytuacji gdy będą parkowane przez pracowników w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Tymczasem okoliczność parkowania samochodu służbowego w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika, rozumiana jako przesłanka wykluczająca możliwość przyjęcia, że samochód może być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej jest zbyt daleko idącą, a przede wszystkim nie znajduje odzwierciedlenia w art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.

Zgodnie z tym przepisem "pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, "jeżeli sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...". Tak sformułowany przepis pozwala na jego elastyczne stosowanie w zróżnicowanych stanach faktycznych związanych ze sposobem wykorzystania pojazdów samochodowych w zależności od obiektywnych potrzeb praco...