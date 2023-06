Organizacje pozarządowe a odpowiedzialność podatkowa. RPO apeluje o zmiany

Prawo podatkowe budzi wątpliwości w odniesieniu do odpowiedzialności organizacji pozarządowych za zobowiązania podatkowe – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą głównie bezpieczeństwa prawnego członków zarządów organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Rzecznik skierował w tej sprawie prośbę do resortu finansów o rozważenie wprowadzenia zmian w Ordynacji podatkowej.

Do biura RPO napływają sygnały dotyczące braku precyzyjnych przepisów odnośnie zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członków zarządów organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wątpliwości w tym kontekście odnoszą się głównie do odpowiedniego stosowania przepisów o odpowiedzialności podatkowej członków zarządów spółek kapitałowych do zasad odpowiedzialności członków zarządów innych osób prawnych niż spółki kapitałowe.

„Problem dotyczy...