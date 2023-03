Optymistyczne dane z rynku pracy. Liczba nowych ofert jest wciąż wysoka

W lutym 2023 r. pracodawcy opublikowali w internecie łącznie 297 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku – wynika z danych zebranych przez firmy Element i Grant Thornton. Analitycy oceniają, że polski rynek pracy jest nadal stabilny, a dodatnia dynamika z poprzedniego miesiąca wygląda bardzo optymistycznie.

Jak wynika z zebranych danych, w lutym br. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali łącznie ok. 297,1 tys. nowych ofert pracy. Oznacza to wzrost o 1 proc. w porównaniu do lutego 2022 r.

Dane za luty pokazują, że sytuacja na rynku pracy uległa pozytywnemu odbiciu po gorszym początku roku. W styczniu br. liczba ofert pracy wyniosła bowiem jedynie 255 tys. i była niższa o 17 proc. w s...