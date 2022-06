Opodatkowanie papierosów – Polska z niemal najniższą akcyzą w UE

Polska zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem wysokości akcyzy w przeliczeniu na standardową paczkę papierosów – wynika z nowego zestawienia przygotowanego przez amerykański think tank Tax Foundation. W Polsce akcyza wynosi aktualnie równowartość ok. 2,03 euro na paczkę 20 papierosów, a najwyższy podatek (8,85 euro) obowiązuje w Irlandii.

Obecnie w UE obowiązuje minimalny podatek akcyzowy na papierosy. W przypadku opakowania liczącego 20 papierosów jest to w praktyce co do zasady 1,8 euro. W rzeczywistości w zdecydowanej większości krajów członkowskich obowiązuje jednak wyższa akcyza.

W nowym rankingu Tax Foundation uwzględniono 27 krajów UE, a Polska zajęła pod względem wysokości akcyzy na papierosy 26. miejsce. ...