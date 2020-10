Opodatkowanie opłaty za niewykorzystaną rezerwację w hotelu

Nikt nie rezerwuje miejsca w hotelu po to aby z niego nie skorzystać. Jednak życie przynosi przeróżne niespodzianki i zawsze może dojść do sytuacji, w której z rezerwacji hotelowej trzeba zrezygnować, ponieważ nie jest się w stanie zjawić w hotelu w uzgodnionym w rezerwacji terminie. Aby ustalić czy w przypadku otrzymania opłaty za rezerwację miejsca w hotelu w ogóle mamy do czynienia z czynnością stanowiącą przedmiot opodatkowania ustalić należy jej charakter prawny.

Zapis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa jako podstawę opodatkowania tym podatkiem odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 19a ust. 8 tejże ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania.

Opłata rezerwacyjna jako zaliczka

Swym charakterem opłata rezerwacyjna najbardziej zbliżona jest do zaliczki. Została ona zdefiniowana w art. 743 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatku, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Brzmienie to wskazuje, że zaliczka stanowi określoną kwotę pieniężną wpłaconą na poczet wykonania umowy. Nie tworzy ona po stronie przyjmującego zaliczkę roszczeń odszkodowawczych w przypadku niewykonania umowy a jej kwota jest co do zasady zaliczana na poczet ceny za zrealizowanie świadczenia.

Co do usytuowania zaliczki na gruncie VAT istotne znaczenie ma wyrok TSUE w sprawie C-419/02 z 21 lutego 2006 r. BUPA Hospitals Ltd and Goldsborough Developments v. Commissioners of Customs & Excise. W wyroku tym Trybunał zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz. W jego opinii instytucja przedpłaty, która może przybrać formę zaliczki nie jest odrębnym przedmiotem opodatkowania. Przyspiesza ona wyłącznie powstanie obowiązku podatkowego, który ma swe źródło w zdarzeniu stanowiącym przedmiot opodatkowania. Tym zaś może być wykonanie usługi. Dla powstania obowiązku podatkowego wraz z dokonaniem przedpłaty konieczne jest aby w momencie jej realizacji strony umowy były zaznajomione ze wszystkimi okolicznościami w jakich przeprowadzona ma być przyszła transakcja, z którą wiąże się dokonana przedpłata.

Zatem w świetle przytoczonego wyroku opłata z tytułu rezerwacji miejsca w hotelu a więc wykonania konkretnej usługi, stanowi zaliczkę na jej poczet. Nazwanie jej opłatą rezerwacyjną nie oddaje zatem w pełni jej prawnego charakteru.

Przyjęcie zaliczki (tu zwanej opłatą rezerwacyjną) rodzi po stronie przyjmującego obowiązek jej opodatkowania. Poza koniecznością rozliczenia otrzymanej zaliczki...