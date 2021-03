Opodatkowanie nieruchomości odgrywa w Polsce niewielką rolę

Wpływy z opodatkowania nieruchomości stanowiły w 2019 r. w Polsce ok. 3,6 proc. ogółu wpływów podatkowych – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. To wskaźnik niższy od średniej dla europejskich krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która wynosi 4,5 proc.